بشتغل وبكسب.. محمد صبحي باكيا على الهواء: أنا حزين ومظلوم

قال الفنان محمد صبحي، إن كل العقود بداية من عشرينيات القرن الماضي كان هناك أعمال توصف بأنها إسفاف لكنها لم تكن هي السائدة.

وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا طلبت حد معني من الجمهور أو الدولة يضع قائمة بكل عباقرة مصر من أول القرن الماضي حتى اليوم"، معقبا: "والله العظيم هنتكسف".

وطالب بضرورة وجود وزير إعلام له سياسة إعلامية وليست هيئات، موضحا: "مش لازم القنوات تجري على التريندات والتفاهات"، مؤكدا: "أنا مهموم بالثقافة والفن على أنها معول ممكن أن يبني أو يهدم".

وبكى لفنان محمد صبحي، قائلا: "أنا حزين وأنا لا أتسول أنا بشتغل وبكسب.. وانا بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير وللأسف أنا مظلوم إني مسجون في زنزانة انفرادي".