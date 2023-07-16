الطماطم والخيار ميجتمعوش.. سلطة ياسمين عز تثير الضحك.. وحقيقة علمية تدعمها

"أرجوكى يا مدام وانتى بتعملى السلطة بلاش تحطى الطماطم جنب الخيار".. وجهت الاعلامية "ياسمين عز" نصائحها للمتزوجات، من خلال برنامج “كلام الناس”، عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلة وإنتي بتعملي السلطة لجوزك متحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر غلط وعيب".



وقال أحد خبراء التغذية لـ صدى البلد، إنه توجد دراسة علمية محددة تحذر من وضع الخيار بجانب الطماطم في طبق السلطة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لوضع الخيار بجانب الطماطم تأثير على طعم السلطة وقوامها، فمثلاً، إذا ترك الخيار بجوار الطماطم لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب العصير من الخيار وتغيير طعم السلطة.



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