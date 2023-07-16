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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 آلاف أمريكي يموتون شهريا بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات

صدى البلد

تظهر الأرقام أن ما يقرب من 10000 أمريكي يموتون بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات كل شهر.

كشف تحديث أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه حتى فبراير كان هناك ما يصل إلى 109،940 حالة وفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات ، والتي قالت الوكالة إنها على الأرجح  "أقل من الواقع ''.

وهذا يعادل 9161 حالة وفاة شهريًا ، والتي حذر الخبراء من أنها مثل طائرة مليئة بالأمريكيين تتحطم وتحترق كل يوم تقريبًا.

كان الفنتانيل السبب الرئيسي للوفيات ، والذي خلف حوالي ثماني من كل عشر حالات. تبعه الميثامفيتامين والكوكايين والمواد الأفيونية الموصوفة.

وأعلن الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع عن خطة لخفض وفيات الجرعات الزائدة من الفنتانيل والزيلازين ، لكنه وضع لنفسه هدفًا متواضعًا يتمثل في خفض بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2025.

كانت أزمة الجرعات الزائدة في أمريكا تتصاعد بشكل صاروخي منذ 2010 عندما بدأ الفنتانيل لأول مرة في إغراق إمدادات المخدرات غير المشروعة.

إنه أقوى بما يصل إلى 50 مرة من الهيروين ويمكن أن يساعد متعاطي المخدرات على تحقيق ارتفاع أكثر حدة ، ولكنه أيضًا سام ، مع أقل من 2 ملليجرام قادر على قتل شخص بالغ.

وارتفعت الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من جائحة كوفيد وسط مخاوف بشأن الاحتفاظ بالوظائف وارتفاع مستويات مشاكل الصحة العقلية.

الرئيس جو بايدن المواد الأفيونية الميثامفيتامين الصحة العقلية تعاطي المخدرات

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