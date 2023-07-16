محمد الباز: عائد طرح الشركات الحكومية يمنح الاقتصاد دفعة قوية

استعرض الإعلامي محمد الباز، تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية.

وقال محمد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن أن عائدات المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية بلغت مليار و900 مليون دولار.

وأضاف محمد الباز، أن صندوق النقد الدولي أشاد بهذه النتيجة، حيث أكد أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و خطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

مصر تعمل بشكل صحيح وتتيح مساحة للقطاع الخاص

وعلق محمد الباز، على تصريحات صندوق النقد الدولي قائلًا: "هذا معناه أن مصر تعمل بشكل صحيح، وتتيح مساحة للقطاع الخاص وعائد طرح الشركات يمنح الاقتصاد دفعة قوية".

وتابع: "متحدثة صندوق النقد أكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد".