عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: عائد طرح الشركات الحكومية يمنح الاقتصاد دفعة قوية

ارشيفية
ارشيفية

استعرض الإعلامي محمد الباز، تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية.

وقال محمد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن أن عائدات المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية بلغت مليار و900 مليون دولار.

وأضاف محمد الباز، أن صندوق النقد الدولي أشاد بهذه النتيجة، حيث أكد أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و خطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

 مصر تعمل بشكل صحيح وتتيح مساحة للقطاع الخاص

وعلق محمد الباز، على تصريحات صندوق النقد الدولي قائلًا: "هذا معناه أن مصر تعمل بشكل صحيح، وتتيح مساحة للقطاع الخاص وعائد طرح الشركات يمنح الاقتصاد دفعة قوية".

وتابع: "متحدثة صندوق النقد أكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد".

محمد الباز صندوق النقد الدولى مصطفى مدبولي خفض الديون الاقتصاد عائدات طروحات الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

ترشيحاتنا

العلبة بـ دولارين..تقلبات شديدة في سوق السجائر.. والحكومة تتوعد المتاجرين بأمزجة المصريين

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

حكم المقالب في الشرع الشريف بحكم المزاح .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزهر العالمي: الإسلام يراعى الأمور النفسية للناس .. والقرآن يوصى يالمعاملة الطيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ