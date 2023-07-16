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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المشرف العام على التنسيق: كليات لا يتطلب الالتحاق بها إجراء اختبار قدرات

ارشيفية
ارشيفية

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، إن اختبارات القدرات بدأت أمس، السبت،  وتنتهي يوم 27 يوليو الجاري، وعلى  أي طالب يريد الالتحاق بكلية من الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات، أن  يسجل لتحديد موعد له لإجراء الاختبار.

قال السيد عطا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الطالب يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني، بالرقم القومي ورقم الجلوس ثم يختار الكلية التي يرغب الالتحاق بها، وسيحدد له موعد الامتحان ومكان الكلية، ويطبع الإيصال، ويتوجه للكلية يخضع للامتحان. 

امتحانات القدرات التي تم الغائها

ولفت إلى أن الوزير ألغى امتحان القدرات لكلية الإعلام، والتمريض، ومعاهد التمريض ومعاهد الفنية الصحية للتمريض، وذلك بعد تشكيل لجنة درست موضوع القدرات.
وأوضح أن اللجنة رأت أن يبقى اختبار القدرات لكليات تتطلب مهارة معينة، ولا يكفي للالتحاق بها المجموع، مثل الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية النوعية.

اختبارات القدرات السيد عطا الثانوية العامة التنسيق الالكترونى كلية الإعلام الامتحان

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