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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فرصة للمصيف.. 4 أيام إجازة رسمية هذا الأسبوع

اجازة يوليو
اجازة يوليو

يبحث الموظفين خلال تلك الفترة عن أي عطلات رسمية خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الأستفادة منها للسفر إلى الأماكن الساحلية وقضاء العطلات الصيفية في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال تلك الفترة.

اجازة هذا الاسبوع بشهر يوليو

4 أيام إجازة

قدمت وزارة العمل خلال الساعات القليلة الماضية هدية لموظفين الدولة، وهم يومين أجازة بالإضافة إلى عطلقة نهاية الأسبوع الرسمية، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445 وذكرة ثورة 23 يوليو.

إجازة هذا الأسبوع بشهر يوليو 2023

20 يوليو الخميس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 
21 يوليو الجمعة إجازة إسبوعية 
22 يوليو السبت إجازة إسبوعية 
23 يلوليو الأحد إجازة ثورة 23 يوليو

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إجازة مدفوعة الاجر

واكدت وزارة العمل  في بيان لها، إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية ، و يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة ( 23 يوليو ) ،واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قرار مجلس الوزراء

جاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

واشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

اجازة هذا الاسبوع 

إجازات أخرى خلال عام 2023

وبخلاف إجازات شهر يوليو، هناك عطلات أخرى حتى نهاية العام 2023،  لعل أبرزها:

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة 
 

الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر، نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

 

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