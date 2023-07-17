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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على رضيعة بين الزراعات بالإسماعيلية

الطفلة
الطفلة

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين في الإسماعيلية على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، بمنطقة المحسمة القديمة بجوار السوق ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق، وتم وضعها بمركز شرطة القصاصين، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة القصاصين العميد أحمد مراد مأمور المركز يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد سالم رئيس مباحث المركز، بوجود طفلة رضيعة، مجهولة الهوية بمنطقة المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق الخميس، بمنطقة المحسمة القديمة دائرة مركز شرطة القصاصين .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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