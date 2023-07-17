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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : تحذير للحوامل

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

الاحترام المتبادل هو مفتاح الحياة العاطفية الناجحة، في العمل ، اغتنم الفرص للنمو مهنيًا، ستكون حالتك المالية وكذلك صحتك مثالية هذا الأسبوع

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

على الرغم من الترابط الفكري ، فإن بعض التعليقات البريئة يمكن أن تسبب احتكاكًا وتحتاج إلى التواصل بصراحة مع الشريك لحل هذه الأزمة، امنح شريكك مساحة لتقرير الأشياء، أعط الاحترام والرعاية ويمكنك أن تتوقع نفس الشيء في المقابل.

برج الميزان اليوم صحيا

ستبقيك اليوجا والتأمل نشيطاً وسيخففان الإجهاد البدني والعقلي، السيدات الحوامل ، يجب أن تكوني حذرة مع نتوء طفلك، إذا لم تكن حريصًا، فقد تطفو بعض مشكلات الحمل إلى الظهور.

برج الميزان اليوم مهنيا

يحتاج قادة الفريق والمديرون إلى أن يكونوا استباقيين على مدار اليوم، يمكن لرجال الأعمال إطلاق أفكار جديدة تجريبية للغاية دون أي مخاوف، ستلعب أفكارك الإبداعية دورًا كبيرًا في إنجاح الأعمال

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ستلعب أفكارك الإبداعية دورًا كبيرًا في إنجاح الأعمال.

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