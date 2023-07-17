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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل وقع مصطفي فتحي الانتقال للنادي الأهلي.. إعلامي يجيب

صدى البلد

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي المعار إلى بيراميدز، ابتعد تمامًا عن حسابات النادي الأهلي، ولن يتم التفاوض معه للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز يعمل خلال الساعات الحالية، على توفير أموال نادي التعاون، من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند 44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.

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