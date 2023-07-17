أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يستعرض أولويات مصر لرئاسة النيباد

أخبار مصر.. قال الرئيس السيسي إن مصر وضعت أمام أعينها أهدافاً مُحددةً خلال رئاستها لـ النيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسى يستعرض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد العامين المقبلين

وضعت مصر أمام أعينها أهدافاً مُحددةً خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة،

السيسي يبحث العلاقات الثنائية وأوضاع القرن الأفريقي وأزمة السودان مع رئيس كينيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على هامش مشاركة الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمتي الهجرة والعمل.. شحاتة يفتتح وحدة توجيه ما قبل المغادرة

افتتح حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد ، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبني الوزارة القديم "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية

عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بنيروبي.

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة فى البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية "النيباد" فى تعزيز التكامل الإقليمي والقارى تحت مظلة أجندة 2063.

بسبب الحرارة .. الأحمال الكهربائية تصل إلى 34650 ميجاوات لأول مرة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية، بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34650 ميجاوات ،وذلك لأول مرة.

السيسي وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

تظل إفريقيا بحرارتها وعنفوان أرضها وخصوبتها مثلما هى بصلابة أبنائها قارة تقترن دوماً بالشمس ونورها.. الشمس التى لم يزل الاستعمار بوجهه المتجدد يحاول دوماً فى الحاضر

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزيرة البيئة توجه قطاع حماية الطبيعة بإعادة إطلاق سلحفاة المطرية لبيئتها الطبيعية

استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعية بوزارة البيئة بإعادة إطلاق السلحفاة التى تم مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بأحد الأسواق بالمطرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة.

البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأحد كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس بمنطقة قلالي الرهبان بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

عقد اتفاق لتنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام.. تفاصيل

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوقيع علي عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

تابعت وزارة الصحة والسكان، الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الاستثمار منح الرخصة الذهبية وجذب الاستثمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

القباج تتابع حادث انهيار عقار رشيد.. و60 ألف جنيه لأسرة المتوفى

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.

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الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوى الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

أشاد خلف أحمد الحبتور الملياردير الاماراتي بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي بمصر .

ونشر الحبتور مقطع فيديو خلال تواجده في أحد الفنادق بالعلمين الجديدة

الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

أعلنت وزارة العمل، إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23 يوليو .

10 معلومات عن متحف جير آندرسون في ذكرى افتتاحه

يحتفل متحف جير آندرسون بذكرى مرور 80 عامًا على افتتاحه ونستعرض في السطور القادمة أبرز 10 معلومات عنه ، لتبرز مدي أهميتة التاريخية .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا.. بشري سارة لزوار حديقتي الحيوان والأورمان

حديقة الحيوان الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. هكذا بدأ الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حديثه عن عملية التطوير الجارية بداخلها بعد تسليمها ، وربطها مع حديقة الأورمان، التي تشمل أيضا الحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار النادرة، مع زيادة المساحات الخضراء.

بعد إلغاء رحلات الكابتن بسبب الدفع بالفيزا.. حلول جديدة للقضاء على المشكلة..تفاصيل

من منا لم يتعرض لموقف أصبح متكررا مع وسائل النقل التشاركى متمثلا في انه يطلب على سبيل المثال (اوبر او كريم ) وبمجرد معرفة السائق ان الدفع عن طريق الفيزا وليس “كاش” يطلب الغاء المشوار او يلغى من تلقاء نفسه .

مدبولي يستعرض مع وزير السياحة حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمارات بالقطاع الفندقي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لاستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالوزارة، وذلك بحضورة يُمنى النجار، مساعد الوزير للشئون الفنية.