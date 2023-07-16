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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوى الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

صدى البلد

أشاد خلف أحمد الحبتور الملياردير الاماراتي بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي بمصر .

ونشر الحبتور مقطع فيديو خلال تواجده في أحد الفنادق بالعلمين الجديدة وهو يشيد بالمنطقة وعلق قائلا :"  زرت اليوم فندق ريجال هايتس في مدينة العلمين بالساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، والتقيت بوزير السياحة والآثار المصري معالي أحمد عيسى، ".

وتابع :" بصراحة أُعجبت جداً بمستوى فخامة الفندق التي لا توصف، حيث الجمال يحيط بك في كل زاوية، وبالذات المناظر البانورامية للبحر الأزرق الرائع، لكن اكثر ما لفت نظري وزاد اعجابي في هذه الزيارة هي كفاءة العاملين واحترافهم في تقديم الخدمة، كما اني اؤكد ان طريقة تقديم الطعام وكميته وتنوعه في البوفيه المفتوح، لم أشاهدها في معظم فنادق العالم..

وأضاف :" ‏كل التوفيق لجميع المساهمين والعاملين في هذا المشروع الذي يعكس واجهة جميلة جداً عن السياحة والضيافة المصرية. ".

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