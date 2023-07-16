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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمتي الهجرة والعمل.. شحاتة يفتتح وحدة توجيه ما قبل المغادرة

صدى البلد

افتتح حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد ، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبني الوزارة  القديم "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"، وذلك بحضور السفير  كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن  منظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولية.

 

وقال الوزير إن الدولة المصرية، وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واوضح أن وحدة توجيه ما قبل المُغادرة ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية. .                                                     وأكد الوزير أن الوحدة  تأسست في إطار برنامج  من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM) ،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم  تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من" الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الجلسة الافتتاحية "إن افتتاح وحدة التوجيه قبل المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM  يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.

واضاف أن  هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.

من جانبه قال  كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها،بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضا عن وحدة توجيه ما قبل المغادرة ،قدمتها مروة مصطفى مسؤول برامج بالمنظمة الدولية للهجرة ،وعرض تقديمي عن قرار وزير العمل بإنشاء الوحدة ،قدمته رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية .

وفي مستهل كلمته أوضح الوزير أن وزارة العمل طبقا لقانون العمل رقم  12 لسنة  2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي العاملة ،وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً عن دورها في  متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج ،والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية ،من خلال المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري ، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد بها مكاتب تمثيل عمالية.

وتقدم الوزير  بالشكر والتقدير إلى  الشركاء الدوليين  على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم ،وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة ،على التعاون مع  الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل  الأيدي العاملة،وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع،وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.                                                                     ورحب الوزير بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها ،حيث تسعي دائما إلي فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، وبالإضافة إلي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج أو الراغبين في العمل بالخارج.

حضر اللقاء من الوزارة :أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، ورشا عبد الباسط مدير عام الادارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية ، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ، وياسر غازي مدير عام الادارة العامة للتمثيل الخارجي ، وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل والمشرف على وحدة توجيه ما قبل المغادرة ، وامنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .

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