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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع قياسي للحرارة.. دول أوروبا ترفع درجة التأهب القصوى

ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة

تشهد العديد من دول العالم خلال الأيام الجارية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وما ترتب عليه من سقوط ضحايا.

فيما أعلنت إيطاليا حالة التأهب القصوى بسبب الطقس الحار في 16 مدينة، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة.

هذا وتشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

فيما ضربت العاصفة الحرارية "شارون" المنطقة قادمة من شمال إفريقيا، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

من جهتها، حذّرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية "متيو.إت" قائلة: "علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم"، مشيرة إلى أنه "في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي".

كما أغلقت اليونان يوم الجمعة موقع "الأكروبوليس" الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

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