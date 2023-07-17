استمرار مبادرة "توزيع الأكياس القماش" مجانا في شرم الشيخ

استمرت مبادرة توزيع الأكياس القماش مجانا علي أهالي شرم الشيخ للحد من استخدام البلاستيك الضار بالبيئة و ذلك منذ قمة المناخ التي عقدت بشرم الشيخ .

وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري قيام شباب متطوعين بشرم الشيخ بتوزيع أكياس قماش بدلا من البلاستيك علاوة علي توعية المواطنين بأضرار البلاستيك .



وقال الشاب سيف عاطف من المتطوعين إن المبادرة مستمرة بدعم من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء من أجل الحد من استخدام البلاستيك الذي يضر بالبيئة ويضر ايضا بالشعاب المرجانية النادرة التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ .



وأضاف عمرو ناصر التوني أحد الشباب المتطوعين في المبادرة قائلا :" اننا سعداء بالتطوع في هذه المبادرة التي تغير ثقافة استخدام البلاستيك والحد منه وإعادة استخدام القماش والمنتجات الصديقة للبيئة وخاصة أن مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء .



وكانت شجعت وزارة البيئة مبادرات شرم الشيخ الخضراء منذ الإعداد لقمة المناخ في نوفمبر الماضي .

سياحة

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