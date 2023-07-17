أخبار الفن| جوجل يحتفل بـ أسماء حمزة .. محمد رمضان يروح لـ فيلم "ع الزيرو"

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي:

2 أغسطس.. محمد رمضان يروج لموعد صدور فيلم ع زيرو

روج الفنان محمد رمضان، لموعد صدور فيلمه الجديد “ع الزيرو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

جوجل يحتفل بـ أسماء حمزة أول ملحنة سودانية

احتفل جوجل، بـ أسماء حمزة، أول عازفة عود سودانية، وذلك بوضع صورة كاريكاتورية لها في الصفحة الرئيسية.

إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى حسن الرداد عن فيلمه الجديد بلوموندو

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة إلي زوجها الفنان حسن الرداد، عن فيلمه الجديد “بلوموندو”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

خاص| عمرو الخضري يكشف كواليس التعاون مع حمزة نمرة

يشارك الموزع الموسيقي عمرو الخضري، في البوم الفنان حمزة نمرة باغنيتين جديدتين.

22 يوليو .. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

يستعد الفنان إيهاب توفيق ، لاحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، يوم ٢٢ يوليو الجاري.



أخف دم بالعالم.. دنيا سمير غانم تتفاعل مع تيك توك شقيقتها إيمي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو تيك توك كوميدي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي فيديو شقيقتها إيمي سمير غانم، وكتبت عبر خاصية الاستوري: “أخف دم في العالم”.