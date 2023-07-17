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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

5 أسرار للعمل في التسويق الرقمي تشعل السوشيال ميديا

مقطع فيديو تصدر مواقع
مقطع فيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن مهارات مطلوبة للبدء في العمل في مال التسويق الالكتروني، خاصة بعدما شهدت عملية التسويق على الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخرا.

ويرجع السبب إلى زيادة الاهتمام بهذا المجال بعد انتشار فيروس كورونا. ويمكن القول إنها أصبحت صيحة رائجة في هذا العصر، حيث يمكن للكثيرين العمل في هذا المجال عن بعد أو بأقل عدد من الساعات، كما أن هناك فرصاً كثيرة متاحة عبر الإنترنت.

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وفي هذا السياق، نشر محمد التيتي، استشاري تسويق رقمي، فيديو يشرح فيه المهارات المطلوبة لمن يرغب في الاحتراف في مجال التسويق الرقمي.

مهارات للعمل في التسويق عبر الانترنت 

ومن بينهم التحلى بخمس مهارات رئيسية، أولها الانجليزية، حيث يتوفر المحتوى وعلوم التسويق المتاحة عبر الإنترنت بالكامل باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المقالات والدورات التدريبية.

والمهارة الثانية هي مهارات البحث عبر جوجل، حيث يتم اللجوء إلى المراجع الأصلية لحل المشكلات. ويتابع التيتي أن المهارة الثالثة هي عدم الحرج والقدرة على التعلم وسؤال الخبراء في المجال للحصول على المعلومات والاستفادة منها.

والمهارة الرابعة هي الالتزام التام بالتعلم باستمرار، فالمجال يتطلب تعلماً مستمراً وتطوير المهارات والقراءة والتعلم. وأخيراً، المهارة الخامسة هي القدرة على التجربة واختبار المعلومات التي تتلقاها، حتى تحصل على النتيجة التي ترغب فيها.

التسويق الرقمي التواصل الاجتماعي انتشار فيروس كورونا التعلم عبر الإنترنت

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