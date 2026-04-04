كلية تمريض القاهرة: تجديد 4 شهادات أيزو يعزز جودة التعليم ويزيد فرص الخريجين دوليًا

أكدت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة، أن تجديد 4 شهادات «أيزو» للكلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم والاعتماد الدولي، مشيرة إلى أن الكلية تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التمريض على مستوى مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت عابد، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الشهادات التي تم تجديدها في 31 مارس 2026 تشمل مواصفات نظم إدارة الجودة 9001:2015، ونظم الجودة بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى نظم إدارة الصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن شهادة خاصة بمركز التدريب والاستشارات البحثية داخل الكلية، مؤكدة أن هذه المعايير لم يتم اختيارها عشوائيًا بل وفق أهداف واضحة لتحسين الأداء المؤسسي.

وأضافت أن الحصول على هذه الشهادات ينعكس بشكل مباشر على الطلاب من خلال تقديم تعليم عالي الجودة، وبيئة دراسية أكثر أمانًا وتنظيمًا، إلى جانب تعزيز فرص الخريجين في المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرة إلى زيادة الطلب على خريجي الكلية خاصة من الدول الأوروبية عقب الاعتماد الدولي.

وأشارت إلى أن مركز التدريب والاستشارات البحثية يلعب دورًا مهمًا في ربط الدراسة بسوق العمل، من خلال تنظيم دورات تدريبية دولية تستقطب متدربين من أكثر من 20 دولة، خاصة من الدول الإفريقية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين التعليم والتطبيق العملي.



