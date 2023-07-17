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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة بقرية العليقات في قنا لبحث تطورات الأعراض المرضية المتشابهة للمواطنين

جولة وزيرة الصحة
جولة وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

 يقوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بجولة لقرية  العليقات بمحافظة قنا

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

وأفادت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى في قنا، وعينات بيئية.

فرق مكافحة ناقلات الأمراض في قنا

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة التي ظهرت على المواطنين في قنا، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

قنا محافظة قنا وزير الصحة والسكان الطب الوقائي الدكتور خالد عبدالغفار

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