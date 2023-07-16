مساعد وزير الصحة يكشف آخر تطورات المرض المنتشر في قرية بقنا

كشف عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، تفاصيل الحالة الصحية في إحدى محافظة قنا بعد انتشار أعراض مرضية، قائلا "أتواجد الآن في قرية العليقات لمتابعة الوضع على أرض الواقع.



وأضاف “قنديل”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،" فريق وزارة الصحة ممثلا في الطب الوقائي توجه لزيارة القرية، بمركز قوص بمحافظة قنا، وذلك بعد تلقي شكوى مرضية.



وأكد “الشكوى كانت توضح معاناة المواطنين من أعراض مرضية تشمل ارتفاعاً في درجات الحرارة مصحوبة بتكسير في الجسم يصاحبها أحياناً مغص أو قيء وأحياناً إسهال”.

ونفى الأقاويل المنتشرة حول وصول عدد المصابين إلى المئات، قائلا "قسمنا القرية لمربعات، وقمنا بزيارة ثلثي المنازل، ووجدنا أن إصابات بين 67 شخصاً، والأعراض تتراوح بين بسيطة ومتوسطة ولم تدخل أي حالة المستشفى سوى حالة واحدة دخلت المستفشى وخرجت من الحميات".

ولفت إلى أن أعمار الإصابات من فئات عمرية مختلفة 10% اقل من 18 عاماً ومعظم الاصابات في مرحلة العمر المتوسط، متابعا: تم أخذ عينات من البعوض ويرقاته الموجود في الوقت الحالي وعينات من دم المصابين من أعراض مرضية وأرسلت للمعامل المركزية لوزارة الصحة.



وأكد على أن وزارة الصحة تتعامل مع الموقف على الأرض بمنتهى الشفافية والمصداقية وسوف يتم التعامل بعد تحليل ورصد الأسباب أيا كان المرض هل هو حمى الضنك أو غيره".



وفيما يخص أعراض حمى الضنك، أوضح لدينا شفافية واضحة، وحمى الضنك مرض فيروسي يسببه البعوض ينقل عن طريق لدغ البعوض لشخص مصاب ولدغ آخر سليم وأهم أعراضه، هي إرتفاع درجات الحرارة وصداع والالام في الجسم واحياناً نزيف وبها أربعة أنواع، وليس له لقاح وقائي حتى الآن.

