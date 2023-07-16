بدأت العدوى منتصف مايو.. تفاصيل مرض غامض بقنا

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بخصوص المرض التي انتشر بمحافظة قنا، إن الحدث بقنا مرت عليه عدة أسابيع لكن بعد الوصول لـ 200 حالة، وانتشار الأعراض لدى العديد من الأسر تم الاهتمام بالموضوع بشكل أكبر.

وأوضح مصطفى البكري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع على شاشة “النهار”، من تقديم محمد الباز، أن الأعراض في البداية كانت مُعتقد أنها أعراض انفلونزا، مضيفا أن وزير الصحة أرسل فريق من الطب الوقائي، أخذوا عينات من 68 واحد، ووصلت العينات للمعامل المركزية.

وأضاف، أن وزير الصحة صرح بأن هذا المرض لا ينتقل بالعدوى، و لديه أسباب و منها المياه الملوثة والبعوض، الناموس، و غيرها من الأسباب، وقيل أن شباب القرية ذهبوا لسفاجا وعادوا، لكن التحاليل ستوضح سبب المرض.



وقالت سمر مكي مراسلة مصر تايمز، في محافظة قنا، إنه بعد استغاثة الأهالي على فيسبوك، نزلت للقرية للتواصل مع أهلها، وعلمت من الأهالي، أن الأعراض بدأت من منتصف مايو، ثم بدأت تنتشر داخل الأسر، والأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتكسير في العظام، ومرارة في الحلق ودوخة، وإرهاق، تستمر من 3 إلى 7 أيام.



ولفتت إلى أن الأهالي لا يذهبون لطبيب، لبعد المستشفى بعيدة لأكثر من 20 كيلومتر، ويأخذون محاليل من الصيدلية، فتخف الأعراض، ثم تعود، وتختفي تماما في غضون 7 أيام، والأهالي قالوا يوجد أكثر من 300 مصاب، لكن الناس تتشافى.

وزير الصحة سيذهب غدا إلى قنا

ونوه، إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها في قنا و يتم التحليل من قبل الفرق الطبية، لمعرفة أسباب هذا المرض و كيفية علاجه، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة سيذهب غدا إلى قنا.

تابع، “تأكدنا من الفريق الطبي أن الأمور حاليا على ما يرام”.