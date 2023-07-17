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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

مرض قنا الغامض
مرض قنا الغامض

تحدث عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، عن حقيقة ظهور مرض غريب في قنا، قائلا: الحالات المصابة تتراوح اعراضها من بسيطة إلى متوسطة، وعدد المصابين يقارب الـ 200 مصاب.

واضاف "عمرو قنديل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأعراض متشابهة للغاية مع العديد من الامراض، سواء حمى الضنك أو غيرها، منوها بأنه تم أخذ عينات من المياه، وعينات دم من المرضى لفحصها.

 

واسترسل: الوزارة ستتخذ إجراءات وستعمل على علاج الحالات، وفور ظهور نتيجة العينات، سيتم تحديد المرض، والإعلان عنه، منوها بأنه يتم متابعة الوضع الصحي وتوفير كافة يبل الوقاية والحماية.

واكمل:"المرض مش جاي من سفاجا، والوضع تحت السيطرة..ولا يوجد حجر أو منع للخروج من القرية".

قنا الطب الوقائي الصحة الوضع الصحي اخبار التوك شو

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