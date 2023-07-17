عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطة رفع مياه وأعمال تطوير الطرق بمدينة بدر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع محطة رفع المياه رقم (4)  وخط المياه الناقل قطر 1600مم، بمدينة بدر.

يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

أشرف العربي: هيئة تنمية الصعيد لعبت دوراً هاماً في تنفيذ المشروعات بالمنطقة

وزير الإسكان يبحث مع شركة أكوا باور التعاون فى مجال تحلية مياه البحر

وتابع مسئولو " الإسكان " في جولتهم أعمال الإنشاءات التى  يتم تنفيذها  بالمحطة بتكلفة استثمارية  ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 70 %.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تطوير وتوسعة طريق سعد زعلول من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى مروراً بموقف مدينة بدر النموذجى، والذى  بلغ عرض كل حارة بعد التوسعة 11 مترا بعد أن كانت 7 أمتار ونصف علاوة على عمل حارة خدمة بكل اتجاه بعرض 6 أمتار، وكذا مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس ( الحى السابع سابقا )، حيث كان عرض الحارة الواحدة 7 أمتار وأصبحت بعد التوسعة 11 مترا ونصف المتر، حيث تم توسعة الطريق ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
 

بدر مدينة بدر هيئة المجتمعات العمرانية التنمية وتطوير المدن محطة رفع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

البيئة تعلن دعمها وتبنّيها لـ 11 مشروع تخرّج لطلاب هذه الكليات

بمشاركة أمريكا وبريطانيا.. خارجية روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف جسر القرم

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ