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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 3000 جنيه.. العمل توفر 3717 فرصة في 40 شركة بـ13 محافظة

وزارة العمل - أرشيفية
وزارة العمل - أرشيفية

وفرت وزارة العمل 3717 في 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر  يوليو 2023  الجاري.

مطلوب باحث أول بالإدارة

وقالت وزارة العمل: إن فرص العمل تم توفيرها من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.   

وأشارت الوزارة الي أن فرص العمل، متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية . 

فرص العمل الشاغرة

 وأوصحت أن فرص العمل متوفرة في التخصصات: أخصائى تمويل، ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال ، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، وعمال مخازن، وطباخين، وعضو فريق، وباريستا، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفين إستقبال، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتابعت الوزارة ان النشرة بها مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص.        

 وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

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العمل وزارة العمل ذوي القدرات الخاصة فرص عمل حسن شحاته

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