ألغوا رحلات جوية وطلبوا عدم الخروج من المنزل.. إعصار مدمر يجتاج الصين

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الإثنين، إن قوة العاصفة الاستوائية تاليم، اشتدت وتحولت إلى أعصار في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام.

وبناء عليه ألغت السلطات الصينية رحلات جوية، وحثت السكان على ملازمة منازلهم.

وأصدرت الهيئة تحذيرا، قائلة إنها تتوقع أن تشتد قوة الأعصار ليصبح أعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانغدونغ إلى هاينان، عندما يصل إلى اليابسة ليلًا، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الهيئة في وقت مبكر من صباح اليوم، إن تاليم على بعد 375 كيلومترًا من جنوب شرق مدينة تشانجيانغ في إقليم قوانغدونغ، ويتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.