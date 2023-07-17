عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألغوا رحلات جوية وطلبوا عدم الخروج من المنزل.. إعصار مدمر يجتاج الصين

صدى البلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الإثنين، إن قوة العاصفة الاستوائية تاليم، اشتدت وتحولت إلى أعصار في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام.

وبناء عليه ألغت السلطات الصينية  رحلات جوية، وحثت السكان على ملازمة منازلهم.

انتعاش سوق السيارات المستعملة في الصين بمبيعات تقترب من 14 مليار دولار

وأصدرت الهيئة تحذيرا، قائلة إنها تتوقع أن تشتد قوة الأعصار ليصبح أعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانغدونغ إلى هاينان، عندما يصل إلى اليابسة ليلًا، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الهيئة في وقت مبكر من صباح اليوم، إن تاليم على بعد 375 كيلومترًا من جنوب شرق مدينة تشانجيانغ في إقليم قوانغدونغ، ويتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف خطأ كارثيا في مباراة الزمالك وفاركو

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

أيادي مصر .. متجر باسمك وأفضل طريق لتسويق منتجاتك داخليًا وخارجيًا

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بقنا

بعد اتهامهما بالهجوم.. روسيا تكشف موقفها من قطع العلاقات مع أمريكا وبريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ