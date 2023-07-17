طوارئ بسفاجا والقصير لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض

رفعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمدن سفاجا والقصير حالة الطوارئ القصوى، بعد تسجيل مستشفى حميات قنا حالات مصابة بمرض غامض.

الأعراض المرضية المتشابهة

وتمثلت الأعراض المرضية في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العظم وصداع وتعرض عدد قليل من الحالات لنزيف.

كان اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أعلن مواصلة فرق مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حملاتها على جميع أحياء ومناطق المدينة، بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، من خلال خطة وبرنامج معد مسبقا من مديرية الصحة بالبحر الأحمر تشرف على تنفيذه الإدارة الصحية بسفاجا.

وأضاف شعبان في بيان صحفي، أن هناك عدة أنوع للمكافحة الهندسية، والبيولوجية والكيميائية، وتعتمد أساليب المكافحة على توجيه الأهالي باتخاذ التدابير الوقائية كتركيب الشباك الذي يمنع دخول الحشرات من النوافذ، والتخلص من الإطارات القديمة والحاويات.

تجفيف المياه بردم المستنقعات والبرك المائية

كما تعمل المكافحة الهندسية على تجفيف المياه بردم المستنقعات والبرك المائية، والتأكد من إغلاق خزانات المياه بشكل محكم، حيث أن هناك 12 فرقة مكافحة تعمل بجميع أحياء المدينة.

وناشد اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، المواطنين بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإنجاح هذه الحملات، واتخاذ موقف إيجابي في اتباع الإجراءات الوقائية التي تحافظ على بيئة صحية خالية من الملوثات أو العوامل الجاذبة لاحتواء الحشرات.

في نفس السياق، نفذت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالقصير، في تنفيذ خطة أعمال الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة ومكافحة يرقات البعوض بمناطق الخطارة وبلوكات التوطين وعمارات الإسكان الاجتماعي ومبارك 1 و2 وحى والمستعمرة وجنوب المكثف والمناطق الشمالية وشوارع انور السادات والعاشر من رمضان.