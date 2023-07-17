عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بسفاجا والقصير لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض

صورة موضوعية
صورة موضوعية

رفعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمدن سفاجا والقصير حالة الطوارئ القصوى، بعد تسجيل مستشفى حميات قنا حالات مصابة بمرض غامض.

الأعراض المرضية المتشابهة 

 

وتمثلت الأعراض المرضية في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العظم وصداع وتعرض عدد قليل من الحالات لنزيف.

 

كان اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أعلن مواصلة فرق مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حملاتها على جميع أحياء ومناطق المدينة، بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، من خلال خطة وبرنامج معد مسبقا من مديرية الصحة بالبحر الأحمر تشرف على تنفيذه الإدارة الصحية بسفاجا.

 

وأضاف شعبان في بيان صحفي، أن هناك عدة أنوع للمكافحة الهندسية، والبيولوجية والكيميائية، وتعتمد أساليب المكافحة على توجيه الأهالي باتخاذ التدابير الوقائية كتركيب الشباك الذي يمنع دخول الحشرات من النوافذ، والتخلص من الإطارات القديمة والحاويات.

 

تجفيف المياه بردم المستنقعات والبرك المائية

 

كما تعمل المكافحة الهندسية على تجفيف المياه بردم المستنقعات والبرك المائية، والتأكد من إغلاق خزانات المياه بشكل محكم، حيث أن هناك 12 فرقة مكافحة تعمل بجميع أحياء المدينة.

 

وناشد اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، المواطنين بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإنجاح هذه الحملات، واتخاذ موقف إيجابي في اتباع الإجراءات الوقائية التي تحافظ على بيئة صحية خالية من الملوثات أو العوامل الجاذبة لاحتواء الحشرات.

 

 

في نفس السياق، نفذت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالقصير، في تنفيذ خطة أعمال الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة ومكافحة يرقات البعوض بمناطق الخطارة وبلوكات التوطين وعمارات الإسكان الاجتماعي ومبارك 1 و2 وحى والمستعمرة وجنوب المكثف والمناطق الشمالية وشوارع انور السادات والعاشر من رمضان.

أعراض المرض البحر الأحمر البعوض والحشرات الجهات الحكومية سفاجا الصحة بالبحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف خطأ كارثيا في مباراة الزمالك وفاركو

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

موضوعات متعلقة

الطيب: ظهور سمكة الشيطان قرب شواطئ الغردقة يؤكد سلامة البيئة البحرية

مطار مرسى علم يستقبل 3500 سائح

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير الممشى السياحي والمجزر الآلي بالغردقة

مهرجان للكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

وصول حجاج جمعيات البحر الأحمر إلى الغردقة

الجزار: 1.9 مليار جنيه استثمارات الإسكان بمشروعات الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الأحمر

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة

اليوم.. وزير الإسكان يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة

ترشيحاتنا

بالأسماء.. قائمة الأدوية المتسببة في زيادة الشهية

بينهم طفل رضيع| أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

أيادي مصر .. متجر باسمك وأفضل طريق لتسويق منتجاتك داخليًا وخارجيًا

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ