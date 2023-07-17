حشيش وهيروين.. ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ500 ألف جنية في أسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فـي الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع .

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.