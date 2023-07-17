اختفاء وظائف العشر سنين الجاية| باحثة توجّه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة

قالت الدكتورة رشا عابدين الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إن طبيعة الوظائف ستشهد تغيرا خلال السنوات المقبلة.

مضيفةً أنه يجب أن يحرص طالب الثانوية العامة على اختيار كلية تناسب وظائف المستقبل.

باحثة :على طلاب الثانوية العامة أن يبحثوا عن الوظائف التي سيكون عليها طلب في المستقبل

وأضافت رشا عابدين، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم "عبر فضائية "dmc"، أن الدراسات أفادت أن هناك وظائف ستختفي خلال العشر سنوات المقبلة، ووظائف أخرى ستحل محلها، ويجب على الطالب أن يبلور مهارته وفقا للوظائف الجديدة.

وأكدت الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي ، أن طلاب الثانوية العامة، يجب أن يبحثوا عن الوظائف التي سيكون عليها طلب في المستقبل، ومعرفة المجالات المطلوبة.