عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختفاء وظائف العشر سنين الجاية| باحثة توجّه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة

الدكتورة رشا عابدين
الدكتورة رشا عابدين

قالت الدكتورة رشا عابدين الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إن طبيعة الوظائف ستشهد تغيرا خلال السنوات المقبلة.

مضيفةً أنه يجب أن يحرص طالب الثانوية العامة على اختيار كلية تناسب وظائف المستقبل.

باحثة :على طلاب الثانوية العامة أن يبحثوا عن الوظائف التي سيكون عليها طلب في المستقبل

 

وأضافت  رشا عابدين، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم "عبر فضائية "dmc"، أن الدراسات أفادت أن هناك وظائف ستختفي خلال العشر سنوات المقبلة، ووظائف أخرى ستحل محلها، ويجب على الطالب أن يبلور مهارته وفقا للوظائف الجديدة.

وأكدت الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي ، أن طلاب الثانوية العامة،  يجب أن يبحثوا  عن الوظائف التي سيكون عليها طلب في المستقبل، ومعرفة المجالات المطلوبة.

 

باحثة الذكاء الاصطناعي الثانوية العامة المستقبل الدكتورة رشا عابدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

مع احتفاظهم بالمصرية | قرار من الداخلية بالتجنيس الأجنبي لـ 21 مواطنا

السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ