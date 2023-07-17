بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

أصدر صباح اليوم، الإثنين، التصنيف العالمي الجديد للاعبين التنس الصادر عن شهر يوليو والذي شهد تراجع بطلة التنس المصرية ميار شريف 7 مراكز لتحتل المركز 38 عالميا.

وجاء هذا التراجع اثر وداعها المبكر من الدور الأول في بطولة ويمبلدون الشهيرة مؤخرا.



وتسعى ميار حاليا للبحث عن التقدم من جديد في التصنيف و تستعد حاليا لخوض منافسات بطولة باليرمو.

وواصلت التونسية أنس جابر وصيفة ويمبلدون الحفاظ علي مركزها في التصنيف العالمي في المركز السادس.

وحافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس، بعد خروج منافستها البيلاروسية أرينا سابالينكا من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

واقتحمت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون قائمة أفضل 10 لاعبات في تصنيف محترفات التنس.

ألكاراز يتصدر التصنيف العالمي للتنس - رجال

واستمر الإسباني كارلوس ألكاراز في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس رجال، عقب فوزه ببطولة ويمبلدون للتنس.

وحافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على وصافة التصنيف بعد خسارة بطولة ويمبلدون أمام الإسباني ألكاراز.

كما شهد التصنيف الاخير تراجع الاسطورة الإسباني رفائيل نادال إلى المركز الـ 140 عالميًا لأول مرة في تاريخه، بعد انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس.