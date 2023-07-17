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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 أكتوبر محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بالهرم

صدى البلد

قررت  محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم، لجلسة ١٧ أكتوبر؛ لعدم حضور الطبيب الشرعي.

وجاءت جلسة اليوم، تنفيذا لطلبات دفاع المتهم لمناقشة رئيس لجنة الطب الشرعي التي حررت التقرير الأخير، فيما انتهى إليه تقريره الأخير، والذي أعاد تأكيد أن المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه إلى ملف الدعوى والذي يثبت إصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى الدكتور يحيى الرخاوي، وكذا ما أكده الدكتور إبراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبي النفسي الاستشاري.

وفي الجلسة السابقة، كشف التقرير للمتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته، أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية يعوق إرادته وإدراكه.

واستمعت المحكمة إلى طلبات  دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحي للمتهم بمستشفى الرخاوي، كما طالب بإعادة سؤال شقيقاته البنات في الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وطلب إجراء رسم مخ وظيفي للمتهم لبيان حالته المرضية.

كما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي النفسي مغايرة للجنة السابقة التي أوصت بأن المتهم واعٍ ومدرك ويسأل عن أفعاله.

كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسي إبراهيم مجدي والذي أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وأضاف الطبيب النفسي أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضًا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتآمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه (نوبات) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.

كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

جريمة عائلية الهرم قتل والدته وشقيقه الطب الشرعى امراض نفسية

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