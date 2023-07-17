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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات.. اختلال عجلة القيادة وراء إنقلاب أتوبيس جنوب الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 26 شخصا في الجيزة، جراء إنقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي بمدينة أطفيح في القادم من بني سويف اتجاه القاهرة جنوب محافظة الجيزة.

إصابة 26 شخصا في إنقلاب أتوبيس

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب وقوع الحادث هو إختلال عجلة القيادة بيد سائق الأتوبيس مما نتج عنه إنقلابه على الطريق.

وشرحت المعاينة والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وقوع حادث إنقلاب سيارة أتوبيس ما بين نفق أطفيح وكارتة طريق الكريمات جنوب الجيزة، وإصابة 26 شخصا في الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة مديرية امن الجيزة اتوبيس اطفيح حادث مروري

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