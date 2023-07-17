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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تجربة فريدة ورائدة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لحزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي هو تجربة رائدة وفريدة من نوعها، مشيرا إلى أن التحالف نجح في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، من خلال حزمة من المساعدات النقدية والعينية.

وأضاف غنيم: "كما نجح التحالف في طرح عدد كبير من المبادرات منها على رأسها كتف في كتف، وستر وعافية، وأزرع، وخيرك سابق وغيرها من المبادرات التي قدمت الدعم للفئات الأولى بالرعاية والقرى الأكثر فقرا والأسر الأكثر احتياجا وهو ما ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات".

وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتتشارك مع الجهود الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين الأكثر فقرًا في كافة المحافظات، معتبرا القانون الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بمثابة انتصار للمجتمع المدني في مصر، ويعمق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع.

وأشار غنيم، إلى أن القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ومن ثم يضمن توحيد عمل مؤسسات المجتمع المدنى، وتعميق التعاون بينها تكثيف الأعمال الخدمية الموجهة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا، ويساهم في تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المختصة.

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