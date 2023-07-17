سون يكشف موقفه من الرحيل عن توتنهام والانتقال للسعودية

قال هيونج مين سون مهاجم توتنهام الإنجليزي، إنه كان يستطيع الانتقال إلى السعودية لمواصلة مسيرته هناك، لكنه اختار البقاء مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعويض موسم مخيب للآمال.

وتابع سون، في تصريحات صحفية: "ربما لو أردت الذهاب إلى هناك سأكون هناك وليس هنا، أحب لعب كرة القدم، ومن الواضح أن المال مهم أيضا، لكني أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن أفعلها".

وأضاف: "عانيت بدنيا في الموسم الماضي. هذا ليس سوني الذي أعرفه، لذا أريد أن أثبت هذا الموسم أني سوني الذي نعرفه جميعاً، أريد أن أثبت ذلك لنفسي وأريد رد الجميل لفريقي".

وواصل: "بالنسبة للسعودية، فمن الواضح أن معظم الناس يذهبون إلى هناك في الوقت الحالي وهو أمر مثير للاهتمام حقاً، لكن الدوري الإنجليزي لا يزال حلماً بالنسبة لي، وأنا أتطلع إلى خوض هذا الموسم".

وكان سون قد تقاسم مع محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، لكن لاعب كوريا الجنوبية اكتفى بتسجيل عشرة أهداف فقط الموسم الماضي متأثرا بالإصابات وتراجع المستوى، ليحتل ناديه المركز الثامن.