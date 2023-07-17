عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة..وسحب الملفات 22 يوليو|اعرف الشروط والتفتصيل

صدى البلد

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة "ذكور - إناث" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمى" خريجى العام الدراسى 2021 / 2022 ، 2022 / 2023 وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة بالجلاء.

المعاهد الصحية للقوات المسلحة

 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين ، والتى تضمنت الشروط الآتية:

  • أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمى" عن نسبة نجاح 55% ، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية
  • ألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام فى 1 / 10 / 2023
  • أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس
  • أن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة
  • أن يكون حسن السير والسلوك
  • ألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها
  • أن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول "طبية - نفسية - لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة - التحاليل الطبية - ...".
  • يشترط موافقة والد / ولى أمر "الطالب / الطالبة" على الإلتحاق بالقوات المسلحة
  •  يحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

الدراسة في المعاهد الصحية للقوات المسلحة

تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحى ، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى.

كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

سحب الملفات

سيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال ، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية ، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى ، والمستشفى العسكرى بالزقازيق ، والمستشفى العسكرى بدمياط ، والمستشفى العسكرى بسوهاج ، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر وذلك إعتباراً من 22 / 07 / 2023 وحتى 10 / 09 / 2023 .

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبرى القبة ، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون بدء تقديم الملفات إعتباراً من 29 / 7 / 2023 وحتى يوم 16 / 09 / 2023 .

المعاهد الصحية للقوات المسلحة المعهد الصحي للقوات المسلحة المعهد الصحى ادارة الخدمات الطبية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

تعليق اتفاق الحبوب.. روسيا تعلن البحر الأسود منطقة خطرة

شاهد.. فيديو يعرض صورا لضحايا العقارين المنهارين بالقاهرة والبحيرة

روسيا تعلن تحطم طائرة هجومية من طراز SU-25 بإقليم كراسنودار

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة..وسحب الملفات 22 يوليو|اعرف الشروط والتفتصيل

مسك الختام.. موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل عن الأعراض والأسباب

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

خاطفة للأنظار| شاهد إطلالة زوجة أحمد السقا في الجونة

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ