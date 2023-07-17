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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لوحدة الحساسية والمناعة بمستشفى الصدر بالزقازيق

صدى البلد

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي لوحدة الحساسية والمناعة الجديدة، بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، والتي تعد قفزة نوعية هائلة لخدمة المرضى، وللمرة الأولى بصحة الشرقية.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الخدمات الطبية والوحدة الجديدة بمستشفى الصدر بالزقازيق، يرافقه الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد السيد مدير المستشفى، والدكتورة إيمان طلبة مشرفة الوحدة، والدكتور إياد درويش مدير عيادة الجلدية والجذام، حيث تم المرور على كافة العيادات والمعمل والأقسام الملحقة بالوحدة الجديدة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية على يد نخبة من الأساتذة الأطباء على رأسهم الدكتور محمد الشواف، استشاري الحساسية بمعهد ناصر سابقاً، والدكتور مجدى أحمد أخصائي تحضير الأمصال بجامعة عين شمس.

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وأكد أن الوحدة الجديدة تقوم بتشخيص أمراض الحساسية المختلفة، لتحديد مسبباتها، ومن ثم علاج الحساسية بالأمصال لكل من حساسية الأنف والصدر والجلد للكبار والأطفال من عمر ثلاث سنوات، مع تقديم العلاج اللازم من خلال إعطاء المصل بحقن تحت الجلد، أو نقط بالفم تحت اللسان، من خلال الأساتذة الأطباء بالوحدة.

الأمراض الصدرية الحساسية والمناعة الدكتور هشام مسعود الطب العلاجي الزقازيق بالزقازيق بجامعة عين شمس جامعة عين شمس

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