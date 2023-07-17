صيف ناري.. الأرصاد تصدم المواطنين: الموجة الحارة مستمرة الأسبوع القادم

يهتم المواطن المصري بمتابعة درجات الحرارة التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها اليومية، خاصة في ظل تعرض البلاد إلى موجة حر غير مسبوقة.

ارتفاع كبير في الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أرتفاع كبير في درجات الحرارة ، مضيفة أن هناك تأثر بأمتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، و هذا المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن هناك تأثر بمنخفض الهند الموسمي مصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط ، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياة ، وذلك يؤدي إلى أرتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، بحوالي 3 درجات، مؤكدة أن جميع دول العالم تشهد موجات أرتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت منار غانم إلى، أن أرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المعدلات الحقيقية لها، مضيفة أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سوف يسجل أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 38 درجة مئوية، و محافظات جنوب الصعيد تسجل بين 44_45 درجة مئوية في فترة الظل، و درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الحقيقية بحوالي 3 درجات.

ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم مستمر في ارتفاعات درجات الحرارة في معظم انحاء الجمهورية ، مشيرة إلى أن اليوم تحديدا ستكون أعلى درجة حرارة في الأسبوع الجاري .

وأوضحت " غانم "، في تصريحات تليفزيونية ، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ٣٨ درجة مئوية ، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وأردفت " غانم " ، أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة ، ودرجات الحرارة ، لافتة :" درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها من درجتين إلى ثلاث درجات".

وتابعت ، أن درجة الحرارة المحسوسة تسجل اليوم على القاهرة 41 درجة مئوية ، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة .

وأفادت : طقس اليوم شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية ، لأن كافة المحافظات تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة .

حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تمتد لمطلع الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن المرتفع الجوي يؤثر على الطقس، حيث يعمل كمظلة يضغط على عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد في الجو في طبقات قريبة من سطح الأرض، لذا يأتي الشعور بعدم الراحة وإن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس ويصاحب ذلك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس المسيطرة.

وقالت هيئة الأرصاد إن الظاهرة المسيطرة على أجواء الطقس في البلاد هذه الفترة تسمى ظاهرة القبة الحرارية، وهي امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح.