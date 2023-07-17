درجة الحرارة 40.. أصحاب الأيادي الشقيانة يتحدون الطقس.. ادعولهم ربنا يعينهم

رصدت عدسة موقع صدى البلد معانات العمالة الشقيانة تحت أشعة الشمس وحرارة الجو، في شوارع القاهرة والجيزة

يحرص كل إنسان للسعي وراء رزقه ، للحصول على لقمة العيش ، هناك أيادي شقيانه تعمل تحت أي ظروف مهما كلفها الأمر. يؤدى عملهم بجد وكفاح، يتحملون كل هذه الأعباء

حالة الطقس ودرجات الحرارة

ويكون الطقس، حتى نهاية الأسبوع الحالي، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحلالشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارةرطب ليلا على كافة الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة

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