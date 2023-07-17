عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكوكب يشتعل|موجة حارة تضرب أنحاء العالم والأرصاد تكشف موعد انتهائها| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أرتفاع كبير في درجات الحرارة ، مضيفة أن هناك تأثر بأمتداد  مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، و هذا المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد: تأثر بمنخفض الهند الموسمي مصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك تأثر بمنخفض الهند الموسمي مصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط ، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياة ، وذلك يؤدي إلى أرتفاع نسب الرطوبة.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، بحوالي 3 درجات، مؤكدة أن جميع دول العالم تشهد موجات أرتفاع في درجات الحرارة.

الأرصاد:الموجة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم

 

وأشارت منار غانم إلى، أن أرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المعدلات الحقيقية لها، مضيفة أن الموجة الحارة  التي تشهدها البلاد مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.


وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سوف يسجل أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 38 درجة مئوية، و محافظات جنوب الصعيد تسجل بين 44_45 درجة مئوية في فترة الظل، و درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الحقيقية بحوالي 3 درجات.

 

الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة نسب الرطوبة الموجة الحارة القاهرة الكبرى محافظات جنوب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الباحثة الإسرائيلية المخطتفة في العراق

السماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ