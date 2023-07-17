الكوكب يشتعل|موجة حارة تضرب أنحاء العالم والأرصاد تكشف موعد انتهائها| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أرتفاع كبير في درجات الحرارة ، مضيفة أن هناك تأثر بأمتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، و هذا المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد: تأثر بمنخفض الهند الموسمي مصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك تأثر بمنخفض الهند الموسمي مصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط ، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياة ، وذلك يؤدي إلى أرتفاع نسب الرطوبة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، بحوالي 3 درجات، مؤكدة أن جميع دول العالم تشهد موجات أرتفاع في درجات الحرارة.

الأرصاد:الموجة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم

وأشارت منار غانم إلى، أن أرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المعدلات الحقيقية لها، مضيفة أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سوف يسجل أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 38 درجة مئوية، و محافظات جنوب الصعيد تسجل بين 44_45 درجة مئوية في فترة الظل، و درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الحقيقية بحوالي 3 درجات.