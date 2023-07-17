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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتزقة أجانب.. القوات الروسية تشن هجوما عنيفا على الجيش الأوكراني في كراماتورسك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن فاديم أستافيف، المتحدث باسم مجموعة جنوب القتالية، اليوم الإثنين، أن مجموعة القتال الجنوبية قصفت قاعدة مؤقتة للواء الهجوم المنفصل 80 المحمول جوا الأوكراني وقاعدة للمرتزقة الأجانب بالقرب من كراماتورسك.

وقال أستافييف، بحسب قناة تلجرام التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة صاروخية تابعة للمجموعة القتالية ضربت قاعدة مؤقتة للواء الهجوم المنفصل 80 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وقاعدة مرتزقة أجانب بالقرب من كراماتورسك.

وأضاف أن وحدات من مجموعة القتال الجنوبية نجحت في صد هجوم شنته مجموعات هجومية معادية في منطقة سوليدار وأرتيوموفسك.

وأشار أستافييف إلى إن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الروسي نفذت 4 طلعات قتالية ودمرت مجموعات أفراد كتيبة من اللواء الأول للهجمات المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي كورديوموفكا وكليشييفكا.

وتابع: "كما دمرت المدفعية صاروخ MT-LB للعدو بالقرب من سيريبريانكا، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم MT-12 وقذيفة هاون 120 ملم بالقرب من مستوطنتي فييمكا وإيفانو دارييفكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر ذاتي الدفع.

وأردف: "دمرت مدفعية المجموعة القتالية 5 عربات توصيل في إيفانوفكا، ونقطة للتزود بالوقود في كونستانتينوفكا ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 في ديلييفكا".

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