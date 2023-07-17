14 عقوبة بريطانية على روسيا.. والسبب 19 ألف طفلا

فرضت المملكة المتحدة 14 عقوبة جديدة على أفراد روس ردا على الترحيل القسري للأطفال الأوكران، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، حسبما ذكرت صحف بريطانية.

تم فرض العقوبات على مسؤولين من بينهم كسينيا ميشونوفا ، مفوضة حقوق الطفل في منطقة موسكو ، وسيرجي كرافتسوف ، وزير التعليم في روسيا.

وقال البيان إن هؤلاء المسؤولين لعبوا "دورًا خبيثًا" في الترحيل القسري لروسيا لأكثر من 19 ألف طفل أوكراني من أوكرانيا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.



كما تم فرض مزيد من العقوبات على مقدم البرامج السابق لموقع روسيا اليوم ، أنطون كراسوفسكي ، الذي "ادعى على الهواء مباشرة أن الأطفال الأوكرانيين يجب أن يغرقوا ويحرقوا" ، وفقًا لبيان حكومة المملكة المتحدة.



قال وزير خارجية المملكة المتحدة ، جيمس كليفرلي ، اليوم الإثنين: "في برنامجه المروع للترحيل القسري للأطفال ، والدعاية المليئة بالكراهية التي ينشرها أتباعه ، نرى نية بوتين الحقيقية - محو أوكرانيا من الخريطة".

وأضاف كليفرلي: "إن عقوبات اليوم تحاسب الذين يدعمون نظام بوتين ، بما في ذلك الذين يريدون أوكرانيا مدمرة ، وهويتها الوطنية تتلاشى ، ومستقبلها غير موجود".