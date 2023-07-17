مختص في الانتقال الطاقي: خريطة مخاطر التغيرات المناخية تغيرت في الدول العالم

قال دكتور عادل سالمي المختص في الانتقال الطاقي، إن أوروبا الآن أصبحت تعني من برودة حادة أو حرارة حادة أو جفاف حاد، وهي لديها تجارب في مواجهة الكوارث الطبيعية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا كانت مقسمة لمناطق مهددة ومعروفة، ومناطق مهددة بها مخاطر، ومناطق شبه آمنة، أما الآن فخريطة المناطق تغيرت في أوروبا.

ولفت إلى أن أوروبا أصبحت اليوم تعاني من فجائية التغيرات المناخية، وهذا يتطلب تطوير أدوات الرصد المناخي، وحين وقوع أي تغير في المناخ ينطلق إعلان حالة الطوارئ، مع زيادة توعية المواطنين.

وأوضح أن هناك صناديق تمويل لمواجهة هذه المخاطر، على المستوى المحلي والوطني، وكل ذلك غير طبيعة التعامل مع المناخ، وجعلت هناك حالة طوارئ معلنة دائما مع دخول الصيف، وبخاصة في المناطق غير المهيأة لأي تغيرات مناخية.