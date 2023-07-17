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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة تدريبية بمعهد أمراض النباتات عن تقنيات زراعة الأنسجة

صدى البلد

قال ‏د محمود قمحاوى – مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد نظم الدورة التدريبية تحت عنوان (تطبيق تقنيات زراعة الانسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق التشخيص الحديثة في المراحل المختلفة في المختبر) فى الفترة من الأحد 16/7/2023 الي الاربعاء 19/7/ 2023  تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وأكد محسن ابورحاب وكيل معهد بحوث امراص النباتات لشؤن الارشاد والتدريب أن البرنامج يتناول الموضوعات الأتية:-
1-استراتيجيات وتقنيات انتاج نباتات خالية من الامراض


2-تقنيات زراعة الانسجة النباتية لتحقيق اهداف التنمية المستدام


3-تعقيم الجزء النباتي- تحضير البيئة المغذية


4-طرق التشخيص الحديثة في مراحل نمو النباتات معمليا


5-تطبيقات عملية لكل متدرب
تهدف هذة الدورة الي اعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الانسجة النباتية حيث يعتبر زراعة الانسجة من الانشطة الواعدة في انتاج الشتلات بطريقة اسرع للوقت واختصار والتى من شأنها زيادة الكيانات الإقتصادية. ومن اشهر المحاصيل التي تستخدم فيها هذة التقنية لانتاج الشتلات الفراولة والموز والنخيل والبطاطس والمتدربين بهذة الدورة يمكنهم اقتحام هذا المجال وايجاد فرصة عمل متميزة وبذلك يساهم معهد بحوث امراص النباتات في تجهيز  مهندسين مميزين لهذا المجال

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