صور مروعة.. الحرارة تحول المناطق السكنية شرق أثينا إلى جحيم

قالت اليونان، اليوم الإثنين، إن الحرارة تصل للمناطق السكنية شرق أثينا، حيث امتدت الحرائق لأكثر من أسبوعين وأتت على نحو 100 ألف هكتار من الغابات والمنازل والمزارع في عدة مناطق، وخاصة في جزيرة إيفيا وشبه جزيرة بيلوبونيز.

كما تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإجلاء آلاف السكان والسياح. وترجع أسباب تلك الحرائق إلى موجة حر شديدة ناتجة عن التغير المناخي، حيث سجلت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتلقت اليونان مساعدات من دول أوروبية وآسيوية في مكافحة الحرائق، لكنها مازالت تواجه صعوبات بسبب قوة الرياح والتضاريس الوعرة.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن أسفه للأضرار البالغة وتعهد بإعادة تشجير المناطق المحروقة في أسرع وقت ممكن.