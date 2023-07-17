رئيس بنك الطعام المصري يوضح أهم جهود التحالف الوطني في ملف الغذاء

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي بنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف نجح في تقديم خدماته لأكثر من 25 مليون مصري عبر 3 آلاف قرية مصرية في 27 محافظة في ملف الأمن الغذائي.

وقال محسن سرحان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن التحالف نفذ ذلك وفقا لخطة منضبطة علميا ومتسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة.

150 ألف موظف لخدمة المواطنين

وأوضح الرئيس التنفيذي بنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هناك 150 الف موظف من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل على خدمة المواطنين في كل محافظات مصر.