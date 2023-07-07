بنك الطعام المصري: دعم المرأة المعيلة وصغار المزارعين على رأس أولوياتنا

قال أحمد السيد، رئيس قطاع تميز العملاء ببنك الطعام المصري، إن البنك ليس دوره إعداد كرتونة طعام كما يتصور البعض، لكن البنك له أنشطة ومشروعات متعددة تستهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري، من بينها دعم المرأة المعيلة وصغار المزارعين والتغذية المدرسية، كما يتم توفر السلع الغذائية بشكل شهري لذوي الاحتياجات الخاصة والغير قادرين على الكسب.

وأضاف أحمد السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن استراتيجية البنك خلال الفترة القادمة دعم صغار المزارعين، وبالتالي تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك saib، لتدريب 50 من صغار المزارعين في محافظة البحيرة على الأساليب الحديثة للزراعة التي من شأنها زيادة الإنتاجية.

وتابع رئيس قطاع تميز العملاء ببنك الطعام المصري: “سيتم ربط المزارعين بالأسواق عن طريق الزراعة التعاقدية يوفر الأمن الغذائي والاقتصادي للمزارع ويمكنه من البيع بالسعر العادل”.