رئيس عمال مصر: المياه والتغير المناخي حجرا الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن محوري المياه والتغير المناخي يعتبران حجرا الزاوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإحداث التنمية والرخاء والإزدهار؛ وهي مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع باختلاف أشكالها وتنوع توجهاتها.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر، في مستهل كلمته في ندوه المياه "حياه نحو الاستخدام الأمثل للحفاظ على مواردنا المائية"، التي تنظمه النقابة العامة للزراعة والرى، بمقر النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من خبراء المياه الإستراتيجيين والمتخصصين من الوزارات والجهات المعنية ووزارة الري، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الزراعة وعدد من الشخصيات العامة صاحبة الرؤى الوطنية في هذا المجال.

وقال إننى علي يقين مطلق وثقة تامة فى قدرتكم الفائقة على تحملكم لمسئولياتكم تجاه زيادة وعى عمالنا الأوفياء والمواطن المصرى البسيط بأهمية المياه وإرتباطها الحيوى بالوجود الإنساني مما يستلزم معه ضرورة إستخدامها الإستخدام الأمثل والحفاظ عليها لكونها تمثل كل أشكال نهضة وتنمية مصرنا الغالية.

وأشاد رئيس اتحاد عمال مصر، بما يقوم به عيد مرسال رئيس النقابة العامة، والزملاء من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة على عقد وتنظيم هذه الفعالية التى تتسم بالأهمية القصوى لآثارها المتعددة على كافة مناحي الحياة.

وأكد أن المياه هى النعمة التى حبانا بها المولى عز وجل وجعلها المكون الأساسى لحياة الإنسان على الأرض كي يعمرها ويقيم عليها الحضارات ويحقق بها التنمية والرخاء.

وتابع محمد جبران، من هذا المنطلق تتأتى الأهمية القصوى التى تحظى بها ندوتنا اليوم كي نبحث معاً ونتذكر سوياً أن جودة حياة الانسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية الاستخدام الأمثل والمتوازن عبر ترشيد الإستهلاك لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها المورد المائى سعياً لضمان تحقيق متطلبات وإحتياجات الحياة اللائقة للإنسان في كافة المجالات الصناعية والتجارية، والزراعية والحيوانية وفى كل ما يتصل بحياة الإنسان من قريب وبعيد.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، انه لا يخفى على أحد منا ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وحكومته الرشيدة من تشييد المشروعات القومية العملاقة منذ الوهلة الأولى لتوليهم المسئولية في مرحلة اتسمت بالحساسية والصعوبة الشديدة على وطننا الحبيب والشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفة، وحظيت المشروعات القومية التي استهدفت الحفاظ على مقدرات مصر المائية وترشيد الإستهلاك بها وتجدد وتعدد مصادرها النصيب الأكبر من هذه المشروعات والتي مثلت طفرة هائلة في هذا المورد الذى يعد بمثابة شريان الحياة. واستطرد “لم يقتصر الأمر عند حد إتباع طرق الرى الحديثة في المشروعات الزراعية العملاقة توفيراً للمياه وحفاظاً عليها فحسب، ولم يقتصر الأمر أيضا عند حد تبطين الترع والمصارف المائية تجنباً للإهدار، بل امتد الأمر لإقامة مشروعات رائدة نحو إنشاء محطات تحلية مياه البحار ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف بغرض تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه في شتى المجالات؛ مشيرا، الي ان الدولة المصرية لم تكتفي فقط بتلك الأمور، إنما آلت على عاتقها ضرورة ملحة تكمن في تغيير سلوك الفرد والمجتمع بأكمله من سبل وطرق التعامل مع المياه من خلال زيادة معدلات الوعى وحس الإدراك لدى المواطن المصرى بأهمية ترشيد الاستهلاك لهذا المورد الحيوى”.

وتابع جبران، "من هنا يتجلى الدور النقابى العمالى القوى والمؤثر والفعال، فنحن نتمتع بقنوات إتصال مباشرة مع قواعدنا العمالية ذات الأثر على مستوى محافظات الجمهورية بمراكزها وقراها ونجوعها ، ولدينا القدرات التي تمكنا والإمكانيات التي تُؤهلنا كى نكون عنصراً فعالاً في زيادة وعى رجل الشارع البسيط بالأثر الإيجابى الذى يعود عليه جراء حفاظه على المياه وترشيد إستهلاكه منها.

وأثنى رئيس اتحاد عمال مصر على إعلان النقابة العامة للزراعة والرى، لهذه الندوة، التي تعتبر بمثابة البداية القوية لعقد وتنظيم العديد من تلك الندوات بمختلف محافظات الجمهورية، فنحن جميعاً كقيادات للحركة المصرية النقابية والعمالية قد إتبعنا منهاج عمل يكمن إطاره العام فى ضرورة النزول لعمالنا الأوفياء فى مواقعهم بالقرى والنجوع بمختلف المحافظات وأماكن ومنشآت العمل المتواجدين بها إثراء المفهوم التواصل المستمر معهم.

واختتم رئيس اتحاد عمال مصر كلمته، قائلا إن مصر الأبية إنجاز المشروعات القومية العملاقة بسواعد أبنائها المخلصين في أوقات قياسية غير مسبوقة ، وبرؤية مستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة بإرادة وعزيمة الأبطال؛ فهي نفس السواعد والرؤى القادرة والتى تستطيع أن تحقق التقدم والنمو والازدهار لمصرنا الحبيبة الغالية.

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