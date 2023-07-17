أحمد موسى: معندناش أزمة قمح كما حدث من قبل وعندنا احتياطي.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، لأنه لا يوجد أزمة قمح في مصر، معقبا: "معندناش أزمة قمح كما حدث من قبل وعندنا احتياطي ..محدش يقلق بفضل الله".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مفيش عندنا أي مشكلة ولا أي أزمة في القمح"، لافتا: "عندنا زراعات قمح جديدة في الدلتا ومشروع مستقبل مصر وتوشكى والمناطق الزراعية الجديدة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "بفضل الله يجب الا نقلق في مصر"، مؤكدا: "الرئيس السيسي كان حريصا على مشروع الصوامع".

وأشار: "لدينا احتياطي حاليا، وموسم توريد القمح يعمل حتى الآن"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي من اكثر الدول التي لديها أزمة في القمح".

