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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: معندناش أزمة قمح كما حدث من قبل وعندنا احتياطي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، لأنه لا يوجد أزمة قمح في مصر، معقبا: "معندناش أزمة قمح كما حدث من قبل وعندنا احتياطي ..محدش يقلق بفضل الله".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مفيش عندنا أي مشكلة ولا أي أزمة في القمح"، لافتا: "عندنا زراعات قمح جديدة في الدلتا ومشروع مستقبل مصر وتوشكى والمناطق الزراعية الجديدة".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "بفضل الله يجب الا نقلق في مصر"، مؤكدا: "الرئيس السيسي كان حريصا على مشروع الصوامع".

 

وأشار: "لدينا احتياطي حاليا، وموسم توريد القمح يعمل حتى الآن"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي من اكثر الدول التي لديها أزمة في القمح".
 

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