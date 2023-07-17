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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: حسام الغمري أكد أن عودة الإخوان تأتي من التشكيك في المؤسسات

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حسام الغمري  أكد أن الجماعة الإرهابية تبحث عن السبوبة فقط ومدعومة من الخارج وأجهزة مخابرات دولية، لافتا إلى أنه أكد أن المخابرات الإنجليزية هي التي تتحكم في الإخوان.

وتابع موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الهدف الأسمى لنا هو مصر وشعبها العظيم وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية والدفاع عن بلد ووطن"

 

وأوضح أن الغمري، أكد أن الرسالة تمكين الإخوان وعودتهم من جديد وهدم مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم يعلم جيدا هذه الدعوات الإرهابية مع التحدي لأصعب الظروف رغم التسخين والتشكيك على مدار الساعة إلا أن هناك ثقة كبيرة في القيادة السياسية.

الإعلامي أحمد موسى الجماعة الارهابية أجهزة مخابرات أحمد موسى المخابرات الإنجليزية الشعب المصري

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