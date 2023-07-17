كل حاجة هنا حلوة.. فيديو مؤثر لطفلة يمينة تتحدث عن مصر

لاقي مقطع فيديو لطفلة يمنية إعجاب الآلاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب حديثها عن مصر وشعبها، فماذا قالت فيه؟.

وقالت مقدمة المحتوي، تالا الوائلي، ممسكة طبق فاكهة في يدها بداية مقطع الفيديو: “شايفين خير مصر، شايفين الفواكه، شايفين التين والمانجه والعنب، تجنن”.

وأضافت الطفلة اليمينة: “أحلي بلد، مصر قبلة كل الجنسيات، لا فيها عنصرية، اعتبرتنا منها، ولم تحسسنا في غربة، كأننا في بلدنا وسط شعبها وطيبته، أكلها وحلاوته التحفة و الأماكن اللي تجنن، كل حاجة أحلي من الثانية”.

مصر واليمن

وواصلت الطفلة اليمينة: “أم الدنيا أعشقها وأموت فيها، واعتبرها بلدي الثاني، واللي يغلط عليها كأنه يغلط على بلدي، مصر بتستقبل كل الجنسيات بترحاب عكس بلاد تانية، فالله على مصر وجمال قلوب الشعب المصري، تحية لمصر وتحية لبدي اليمن”.

وأشارت الطفلة اليمنية في أول تعليق لها: “هذا مو أول فيديو لي، أتكلم على مصر إذا بتشوفوا الفيديوهات القديمة في الصفحة راح تفهموا ما اقوله، واساسا أنا مهما قلت على مصر ما اقدر اقول كل الذي بداخلي من حب لمصر”.

واختمتت: "أنا اول ما حفظت النشيد الوطني حفظت نشيد مصربحكم إني أول ما دخلت مدرسة دخلت مدرسة مصرية

فأنا بقول ما أشعر به وليس لي غرض من هذا الفيديو اتمنى أن تنفهم هالنقطة".

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