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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معدل قياسي للحرارة في الصين .. الأعلى منذ 2017

حرارة مرتفعة
حرارة مرتفعة

وصلت درجات الحرارة في شمال غرب الصين إلى مستوى مرتفع بلغ 126 فهرنهايت ، مسجلة رقماً قياسياً، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تجاوزت درجة الحرارة في سانباو ، وهي بلدة في منطقة شينجيانج، الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 123 درجة المسجل في عام 2017 ، وفقًا لموقع weather.com.cn ، وهو موقع إلكتروني تابع لإدارة الأرصاد الجوية الصينية.

اجتاحت الحرارة الحارقة أجزاء كبيرة من الصين هذا الصيف ، خاصة في الشمال ، حيث تعاني مدن مثل بكين من أحد أكثر فصول الصيف حرارة خلال أكثر من 60 عامًا بتسجيل الأرقام القياسية. ارتفعت درجة الحرارة في العاصمة بأكثر من 104 درجة لمدة ثلاثة أيام متتالية في يونيو ، وكان عدد الأيام في ذلك الشهر مع درجات حرارة أعلى من 95 درجة 13.2 من 30 ، وهو أعلى رقم في التاريخ المسجل.

قال المركز الوطني للمناخ في الصين ، إن الحرارة الشديدة ، من المتوقع أن تستمر لايام ، أثرت على أكثر من 900 مليون شخص في الصين. 
تتسبب الحرارة في إجهاد إمدادات الطاقة في المناطق المنكوبة بالحرارة، وقد حذرت الحكومة من الأنشطة الخارجية غير الضرورية مع زيادة عدد الوفيات الناجمة عن ضربات الشمس وغيرها من الوفيات المرتبطة بالحرارة.
 

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