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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف تساهم شركة بلاك روك العالمية في جذب الاستثمار الخارجي لمصر.. فيديو

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن شركة بلاك روك العالمية عملاق اقتصادي على مستوى العالم، وستساهم في الترويج للاستثمار في مصر حول العالم.

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هشام إبراهيم: الاستثمار مفتوح للمصري أو الأجنبي ويجب تسهيل الإجراءات

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هشام إبراهيم: الاستثمار مرتبط بلقمة عيش المواطن.. و«المحلي» كلمة السر

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن شركة بلاك روك العالمية ستفيد مصر استثماريا بشكل كبير، كما أن دخول بلاك روك للسوق المصري إعلاء للاقتصاد المصري.

 

وأضاف هشام إبراهيم، مساء اليوم الإثنين، أن مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في سوق الطاقة المتجددة، كما أن مصر تخطو خطوات ثابتة في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، الأمر الذي شجع بلاك روك على زيارة مصر، لافتا إلى أن قمة المناخ ساهمت في جذب استثمارات جديدة، وشركة بلاك روك تدير حجم هائل من الأصول.

 

وأوضح هشام  إبراهيم، أن الصندوق السيادي في مصر جذب شركة بلاك روك العالمية، والصندوق السيادي يتحدث بلغة دولية، ومصر تسعى أن تكون محطة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا الدولة المصرية أمامها فرصة لجذب العالم الخارجي لها، وبلاك روك تستهدف مصر كونها الواجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، والمجتمع الدولي يحترم إجراءات الدولة المصرية في جذب المستثمرين.

 

ولفت هشام إبراهيم، إلى أن مصر تعمل على إعادة أفريقيا لتلعب دورا هاما على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على إعادة تهيئة البينية التحتية في أفريقيا.

 

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